بالأرقام.. قائمة إيرادات أفلام العرض السينمائي

تشهد دور العرض السينمائي في مصر رواجا ملحوظا خلال هذه الأيام خاصة مع بداية موسم الصيف، ونجحت الأفلام المعروضة في جذب الجمهور بشكل كبير وحققت إيرادات متميزة خلال هذا الموسم.

واستطاعت الأفلام أمس في أن تتخطى حاجز الـ 2 مليون جنيه إيرادات.

وخلال هذا التقرير نرصد قائمة إيرادات أفلام السينما أمس.

مرعي البريمو

جاء فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي في مقدمة قائمة إيرادات أفلام السينما حيث حقق أمس 613.774 ألف جنيه.

وفيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان، أحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

ع الزيرو

ومازال فيلم ع الزيرو للنجم محمد رمضان ينافس بقوة على ايراد شباك التذاكر محتفظا بالمركز الثاني من طرحه بدور العرض حيث حقق أمس السبت إيرادات بلغت 488.360 الف جنيه.

وفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

بيت الروبي

فيما حل ثالثًا فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبدالعزيز، والذي ضرب رقمًا قياسيًا على مستوى إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بوصوله لـ 120 مليون جنيه، محققًا ليلة أمس إيرادًا وصل إلى 458.294 ألف جنيه.

فيلم «بيت الروبى» من بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

البطة الصفرا

وجاء في المركز الرابع فيلم البطة الصفرا محققا إيرادات أمس بقيمة 146.406 ألف جنيه.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، عمرو رمزي، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

مستر اكس

وتحتل المركز الخامس فيلم مستر اكس للنجم أحمد فهمي محققا 188.314 الف جنيه

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين. العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

البعبع

وتراجع فيلم البعبع لأمير كرارة للمركز السادس محققا إيرادات أمس قدرت ب 122.022 الف جنيه.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلي، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

تاج ومطرح مطروح

وحل فيلم تاج لتامر حسني في المركز السابع محققا 60.221 ألف جنيه، وتذيل القائمة فيلم مطرح مطروح للنجم الكبير محمود حميدة محققا 1.883 جنيه.