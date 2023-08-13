الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تحديد رقم قومى موحد للعقارات يساعد على معرفة تفاصيل ملكية أى عقار

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بتحديد رقم قومي موحد للعقارات سيقضي على عمليات النصب في البيع، حيث سيعمل على توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات. 

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، بالإضافة إلى حصر الثروة العقارية وحفظ الملكيات، مما يساعد في تقليل حالات التعدي والتخلص من المخالفات، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.

وأشار إلى أن عمل رقم قومي موحد للعقارات سيساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذلك معرفة موقفه القانوني وما إذا كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه، موضحًا أن هذا القانون هو حجر أساسي في التحول الرقمي، وستقوم الجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية بإجراء مسح شامل في كل موقع من حي ومدينة وإقليم.

وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

2030 التحول الرقمي المجتمعات العمرانية حصر الثروة العقارية رؤية مصر 2030 عضو مجلس النواب لرؤية مصر 2030 مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

فتح تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

بالأرقام.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

"زوجى مريض وبيتحرش بالأطفال".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

وفاة تاجر ذهب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تفتح باب الهجرة لمواطنى 6 دول (إنفوجراف)

"الأطفال كرهوا يشوفوه".. تفاصيل تعدي أب على طليقته أثناء الرؤية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟