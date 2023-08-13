الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالقصاصين بالإسماعيلية

انقلاب سيارة بالقصاصين
انقلاب سيارة بالقصاصين

أصيب 3 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على طريق وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين. 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

3 مواطنين انقلاب السيارة الملاكي مجمع الإسماعيلية اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية

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