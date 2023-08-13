3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالقصاصين بالإسماعيلية

أصيب 3 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على طريق وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.