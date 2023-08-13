موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، في المباراة الافتتاحية من المسابقة للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ستامفورد بريدج".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويأمل النجم المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز في ضربة البداية أمام فريقه السابق تشيلسي، من أجل بدء الموسم بأفضل شكل ممكن، وذلك تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، ومصالحة الجماهير بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

وكان فريق ليفربول قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي بالحصول على بطاقة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

في المقابل، يتطلع فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أيضًا لتحقيق أفضل بداية ممكنة للموسم الجديد 2023-2024، بالفوز على ليفربول مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويدخل فريق تشيلسي بدافع قوي باقتحام المربع الذهبي مبكرًا منذ الجولة الأولى، بعدما أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وعدم خوضه لأي بطولة أوروبية في الموسم الجاري.