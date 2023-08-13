مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي

لقيت ربة منزل مصرعها بعدما صدمتها سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى ووفاة ربة منزل أعلى طريق السويس الصحراوى وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل، وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجنى عليها الطريق صدمتها سيارة مما أسفر عن وفاتها.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.