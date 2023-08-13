الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بـ منطقة أطفيح، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوي نطاق أطفيح بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وجرى الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث انقلاب الطريق الصحراوي منطقة اطفيح الحركة المرورية المستشفى غرفة عمليات

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