الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الفائزة بمسابقة شباب الجامعات..

"القومى للترجمة" يقيم حفل توقيع الطبعة العربية من رواية "القرية".. الأربعاء

القرية
القرية

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توقيع الطبعة العربية من رواية "القرية"، والتي تأتي ضمن الأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس  الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

ومن المقرر أن يقام حفل التوقيع بحضور الفريق الفائز من قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر: المشرف على الفريق الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد عبدالرحمن وأعضاء الفريق الأستاذ عثمان عبد الناصر عثمان، الأستاذ محمد محمدي الشحات والأستاذة هاجر قدري محمد.

 

يذكر أن ‎رواية "القرية" من تأليف انتظار حسين ومن ترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ومن تقديم عبدالرحيم الكردي.

 

وشارك في الدورة الأولى لهذه المسابقة 22 جامعة مصرية، توزعت على ثماني عشرة لغة، ‎وقد تألف كل فريق من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم.

 

‎يذكر أن الأعمال الفائزة  بجانب رواية القرية في المرحلة النهائية للمسابقة هما الطبعة العربية من كتاب (علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة  والقصص التي نحيا بها) من تأليف أران ستيبي، ومن ترجمة  فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس، وكتاب (المعرفة المستدامة: نظرية في الدراسات البينية) من تأليف روربرت فرودمان ومن ترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد.

الدكتورة كرمة سامي القومي للترجمة المركز القومي للترجمة انتظار حسين جامعة الأزهر طه حسين شباب الجامعات المصرية شباب الجامعات وزارة الثقافة

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