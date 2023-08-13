"العربية": دوى اشتباكات وإطلاق نار فى الأحياء الجنوبية بأم درمان

أفاد مراسل فضائية العربية بسماع دوي اشتباكات وإطلاق نار في الأحياء الجنوبية بأم درمان، حسب نبأ عاجل لفضائية "العربية".

وأطلق الجيش السوداني قذائف مدفعية، أمس، من مناطق تمركزه شمالي أم درمان، مستهدفًا مواقع مختلفة للدعم السريع، وأشار إلى إطلاق نار متقطع ومن أسلحة مختلفة وسط أم درمان.

وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة جبهات داخل الخرطوم وخارجها، في حين كشفت مصادر محلية أن اقتتالًا قبليًا بولاية جنوب دارفور أسفر عن مقتل 120 شخصًا خلال يومين.