الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العربية": دوى اشتباكات وإطلاق نار فى الأحياء الجنوبية بأم درمان

إطلاق نار
إطلاق نار

أفاد مراسل فضائية العربية بسماع دوي اشتباكات وإطلاق نار في الأحياء الجنوبية بأم درمان، حسب نبأ عاجل لفضائية "العربية".

وأطلق الجيش السوداني قذائف مدفعية، أمس، من مناطق تمركزه شمالي أم درمان، مستهدفًا مواقع مختلفة للدعم السريع، وأشار إلى إطلاق نار متقطع ومن أسلحة مختلفة وسط أم درمان.

وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة جبهات داخل الخرطوم وخارجها، في حين كشفت مصادر محلية أن اقتتالًا قبليًا بولاية جنوب دارفور أسفر عن مقتل 120 شخصًا خلال يومين.

اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السودان الاحياء الجنوبية جيش السودان جنوب دارفور قوات الدعم السريع ولاية جنوب دارفور

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