تموين الدقهلية: تحرير 93 محضرًا فى حملات على المخابز والأسواق بـ ميت غمر

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم تحرير 93 محضرًا تموينيًا متنوعًا (52 بالمخابز، 41 بالأسواق) خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بمركز ميت غمر، بمشاركة 8 إدارات تموينية (السنبلاوين، الجمالية، المنزلة، شربين، طلخا، المطرية، بندري ميت غمر، والمنصورة).



وأوضح في بيان اليوم الأحد، أنه تم تحرير محضر تجميع 39 بطاقة تموينية، 4 محاضر تصرف في 17 شيكارة دقيق، 3 محاضر تجميع سلع تموينية بقيمة 4384 جنيهًا، كما تم ضبط 500 لتر سولار، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.



وأكد استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قِبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.