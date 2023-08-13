"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الرمان خلال شهر أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الرمان، مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- الأصناف المبكرة (اتش 116 – الأسيوطي)

• تقليل الري عند دخول الثمار في مرحلة النضج.

• معرفة علامات اكتمال نمو الثمرة:

• وصول الثمار إلى الحجم المعروف للصنف.

• تحول لون القشرة الخارجية للثمرة إلى اللون المميز للصنف.

• تحول لون الحبوب إلى اللون المميز للصنف.

• تعطى الثمار صوت معدني عند الطرق عليها.

- جمع الأصناف المبكرة خصوصا الثمار التي وصلت لمرحلة النضج والجمع يتم على مراحل

- الاصناف المتأخرة (المنفلوطي وندرفول)

• الاهتمام بإضافة التسميد البوتاسى خلال عملية الري

• رش الأشجار بالعناصر الصغرى يتم الرش بالسماد المكون من 400جم حديد مخلبي + 200جم منجنيز مخلبي + 200جم زنك مخلبي + 300 جم يوريا لكل 600 لتر ماء.

• تنظيم عملية الري (عدم تعطيش الاشجار ثم الري الغزير خصوصا في الأراضي القديمة)

• رش مبيد لمقاومة دودة الثمار

• رش كالسيوم بورون.