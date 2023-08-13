"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الرمان خلال شهر أغسطس
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الرمان، مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- الأصناف المبكرة (اتش 116 – الأسيوطي)
• تقليل الري عند دخول الثمار في مرحلة النضج.
• معرفة علامات اكتمال نمو الثمرة:
• وصول الثمار إلى الحجم المعروف للصنف.
• تحول لون القشرة الخارجية للثمرة إلى اللون المميز للصنف.
• تحول لون الحبوب إلى اللون المميز للصنف.
• تعطى الثمار صوت معدني عند الطرق عليها.
- جمع الأصناف المبكرة خصوصا الثمار التي وصلت لمرحلة النضج والجمع يتم على مراحل
- الاصناف المتأخرة (المنفلوطي وندرفول)
• الاهتمام بإضافة التسميد البوتاسى خلال عملية الري
• رش الأشجار بالعناصر الصغرى يتم الرش بالسماد المكون من 400جم حديد مخلبي + 200جم منجنيز مخلبي + 200جم زنك مخلبي + 300 جم يوريا لكل 600 لتر ماء.
• تنظيم عملية الري (عدم تعطيش الاشجار ثم الري الغزير خصوصا في الأراضي القديمة)
• رش مبيد لمقاومة دودة الثمار
• رش كالسيوم بورون.