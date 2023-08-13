الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الرمان خلال شهر أغسطس

محصول الرمان
محصول الرمان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الرمان، مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- الأصناف المبكرة (اتش 116 – الأسيوطي)

• تقليل الري عند دخول الثمار في مرحلة النضج.
• معرفة علامات اكتمال نمو الثمرة: 
• وصول الثمار إلى الحجم المعروف للصنف.
• تحول لون القشرة الخارجية للثمرة إلى اللون المميز للصنف.
• تحول لون الحبوب إلى اللون المميز للصنف.
• تعطى الثمار صوت معدني عند الطرق عليها.
- جمع الأصناف المبكرة خصوصا الثمار التي وصلت لمرحلة النضج والجمع يتم على مراحل

- الاصناف المتأخرة (المنفلوطي وندرفول)

• الاهتمام بإضافة التسميد البوتاسى خلال عملية الري 
• رش الأشجار بالعناصر الصغرى يتم الرش بالسماد المكون   من 400جم حديد مخلبي + 200جم منجنيز مخلبي + 200جم زنك مخلبي + 300 جم يوريا لكل 600 لتر ماء.
• تنظيم عملية الري (عدم تعطيش الاشجار ثم الري الغزير خصوصا في الأراضي القديمة)
• رش مبيد لمقاومة دودة الثمار 
• رش كالسيوم بورون. 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الرمان خلال شهر

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