يُعرض الخميس.. التفاصيل الكاملة لمسلسل الأنيميشن "discovery" على WATCH IT

أعلنت منصة Watch it عن عرض مسلسلها الجديد discovery والمقرر عرضه يوم الخميس المقبل 17 أغسطس الجاري وهو مسلسل من نوعية الرسوم المتحركة 3D animation وهو من تأليف سيد بشير، وإخراج عبد الرحمن حمد.

قصة مسلسل discovery

وتدور أحداث المسلسل حول فادي المهندس العبقري الذي يبتكر لعبة ليشارك بها في مسابقة دولية للألعاب الدولية إلا أن منافسته القديمة سالي قررت أن تقرصن لعبته وهو ما أدى لابتلاع اللعبة لأبناء أخيه ديما وسليم.. ويسعى فادي بكل الطرق لإنقاذ الأطفال.

شارك في صناعة العمل نخبة من النجوم اللامعين في عالم الدوبلاج والرسوم المتحركة، وهو من بطولة يوسف حشيش، أريج فودة، تامر الكاشف، هشام الشاذلي ومريم النمس، وحور تامر، وسيد بشير..

ويتضمن مسلسل «ديسكفرى» مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر فى ظل «معركة الوعى» التى تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر وسائلها الإعلامية المختلفة.

والمسلسل الجديد يتكون من 30 حلقة ويُعرض بتقنية الـ3D، وسيجذب شريحة الأطفال ومحبى أعمال «الأنيميشن»، ويأتى استكمالًا للنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجال إنتاج الأطفال، وأبرزها مسلسل «يحيى وكنوز»، الذى عرض رمضان الماضى.