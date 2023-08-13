الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شئون الحرمين" تختتم الدورة الصيفية الإثرائية لحلقات المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

اختتمت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة الصَّيفية الإثرائية المكثفة لحلقات المسجد الحرام للسنة الثانية على التوالي، التي امتدَّت على مدى 35 يومًا وعلى مدار الساعة دون انقطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن الدورة هدفت إلى نشر وتأصيل وتعليم الطُّرق الصَّحيحة لحفظِ القرآن الكريم ومراجعته، عبر عدد من المسارات، بمرونة وتيسير، وتوفير بيئةٍ تعليميَّة فريدة.

كما استضافت الدورة المقامة بين أروقة المسجد الحرام خلال فترة إقامتها أكثر من 3 آلاف مشارك ومشاركة في عددٍ من المسارات والبرامج المتنوعة، وأشرف على نجاحها 130 من صفوة المعلمين والمعلمات.

شؤون الحرمين المسجد الحرام السعودية الصيفية الإثرائية البرامج المتنوعة

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