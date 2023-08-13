الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في اليوم العالمي.. من يمكنه التبرع بالأعضاء؟

اليوم العالمي للأعضاء
اليوم العالمي للأعضاء

يحتفل العالم باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء كل عام في 13 أغسطس لنشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء وكسر الخرافات حولها.
يُقصد بالتبرع بالأعضاء عندما يسمح شخص ما بإزالة أعضائه جراحيًا وزرعها في شخص آخر، ويتم ذلك بعلم المتبرع عندما يكون على قيد الحياة أو علم أقاربه.
بينما يمكن للأشخاص التبرع ببعض الأعضاء أثناء وجودهم على قيد الحياة مثل الكلى أو جزء من الكبد، فعادة ما يتم ذلك بعد وفاة الشخص.
يختار العديد من الأشخاص التسجيل للتبرع بالأعضاء للمساعدة في تحسين حياة الآخرين حتى عندما لا يكونون في المنطقة، وتشمل الأعضاء التي يمكن التبرع بها الكبد والكلى والبنكرياس والرئة وأمعاء القلب والقرنية والعظام والأنسجة وغيرها الكثير.
أهمية اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء
يتم الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء في 13 أغسطس من كل عام لزيادة الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء ومساعدة الناس على فهم أن زرع الأعضاء يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة الأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء.
من المؤهل للتبرع بالأعضاء؟
يمكن لجميع الفئات العمرية التبرع بالأعضاء، وبعد وفاتهم يتم حساب مدى ملاءمة المتبرع على أساس تاريخه الطبي، وهناك بعض الخرافات حول نظرية التبرع بالأعضاء والتي يجب معالجتها.

لا يوجد تدخل مالي في التبرع بالأعضاء.
لا يؤدي التبرع بالأعضاء إلى تشوه جسم المتبرع، إن استعادة الأعضاء والأنسجة والعينين هو إجراء جراحي يقوم به أخصائيين طبيين مدربين دون أي تشوه.
عمل نبيل
يتم الاحتفال بهذا اليوم أيضًا من أجل تكريم أولئك الذين تقدموا إلى الأمام للتبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة شخص آخر، التبرع بالأعضاء يمكن أن ينقذ حياة شخص ما أو يغيرها، الحقيقة هي أن شخصًا واحدًا يمكنه إنقاذ حياة شخص ما.

اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء نشر الوعي أهمية التبرع بالأعضاء إنقاذ حياة التبرع بالاعضاء

الأكثر قراءة

فتح تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

بالأرقام.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

"زوجى مريض وبيتحرش بالأطفال".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

وفاة تاجر ذهب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تفتح باب الهجرة لمواطنى 6 دول (إنفوجراف)

"الأطفال كرهوا يشوفوه".. تفاصيل تعدي أب على طليقته أثناء الرؤية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟