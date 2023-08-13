وزير التنمية يتابع مع محافظ دمياط تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة"

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات.

وحرص وزير التنمية المحلية، في بداية اللقاء، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في 28 قرية بمركز كفرسعد، في عدد من المجالات منها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية منها تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء. وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين، وبصفة خاصة بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية واستقبال المواطنين وتقديم جميع الخدمات اليومية من الجهاز الإداري للدولة التي يطلبها المواطن، والاستفادة من إقامة تلك المجمعات بعد الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه والتأثيث، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كل المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة وكل الجهات المنفذة للمشروعات لدفع عجلة الأعمال للانتهاء من المشروعات وتحقيق طفرة شاملة في القري المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة.