التحريات: سيجارة مشتعلة وراء حريق غية حمام بجوار مسجد السيدة زينب

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن سيجارة مشتعلة تم إلقاؤها بمخلفات أعلى سطح عقار، وراء حريق غية حمام بجوار مسجد السيدة زينب.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب أعلى سطح أحد العقارات بمحيط مسجد السيدة زينب.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وسلالم هيدروليكية، لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في برج حمام مكون من ثلاث طوابق، بشارع قصر العيني بالقرب من مسجد السيدة زينب.