براتب 5 جنيهات.. محمد عبد المطلب يروى ذكريات عمله فى كازينو "بديعة"

الفنان محمد عبد المطلب، والمولود في مثل هذا اليوم من العام 1910، واحد من الفنانين الذين قدموا أشهر الأغنيات المرتبطة بشهر رمضان المعظم، بل صارت معلما من معالمه، ألا وهي أغنية “رمضان جانا”، وأيضا أغنيات المدائح النبوية حتى لقب بـ “مداح الرسول”.

كما قدم العشرات من الأغنيات الطربية التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور المصري، نذكر من بينها: ساكن في حي السيدة، ودع هواك، الناس المغرمين، أسأل مرة عليا، يا حاسدين الناس وغير ذلك.

واقتحم الفنان المطرب محمد عبد المطلب، مجال العمل السينمائي، فقدم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، نذكر من بينها: “دستة مناديل”، “خبر أبيض”، “لك يوم ياظالم”، “تحت سماء المدينة”، "بنت الحتة"، “توحة”، “المتهم”، “الصيت ولا الغني”، “رجل المستقبل”، “الجيل الجديد”، “شياطين الجو”، “كازينو اللطاف”، “تكاسي حنطور” وغير ذلك الكثير.

وفي عددها المنشور بتاريخ 19 يناير من عام 1978، نشرت مجلّة «الموعد» الفنية اللبنانية، تقريرا صحفيا عن ذكريات محمد عبد المطلب، خاصة فيما يتعلق ببداياته الفنية، والتي بدأت من على خشبة مسرح بديعة مصابني.

ويذكر محرر “الموعد” أنه: كاد المطرب محمد عبد المطلب أن ينتهي من تسجيل مذكراته خلال خمسين عاما، قضاها في الفن، تلك الأحداث التي تميزت بالإثارة والتشويق، وعاصر فيها عبد المطلب عهد ملكين، وثلاثة رؤساء جمهورية في مصر، هم: الملك فؤاد، الملك فاروق، محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات.

ــ عمل عبد المطلب في الشيراتون قبل بنائه

ويلفت محرر “الموعد” إلى أن: ومن أطرف الذكريات التي يرويها محمد عبد المطلب، في إحدى الحلقات أنه في بدء حياته الفنية، كان يعمل في "الشيراتون" رغم أنه لم يكن قد بني بعد، ذلك أن عبد المطلب، بدأ حياته الفنية ضمن أعضاء الكورس في كازينو "بديعة" الصيفي، وكان مقره في نفس المكان الذي بني فيه "الشيراتون".

والطريف أن محمد عبد المطلب كان منذ أيام يتغدى في "الشيراتون"، ثم طلب فنجان قهوة، والحساب فتطلع في "الفاتورة"، فوجد أنها خمسة جنيهات ونصف، وتطلع محمد عبد المطلب إلى المضيفة الحسناء، التي أتت بالشيك وقال لها: “يعني مرتب شهر”، وتطلعت إليه المضيفة في استغراب، وقال لها قبل أن تسأله عن معنى كلامه: "أصلي كنت من ثلاثين سنة بشتغل هنا، بمرتب خمس جنيهات ونص، في الشهر".

ــ محمد عبد المطلب: “هل يسمعني الناس رغم أنوفهم؟”

وفي العدد الــ 304 لمجلة “الموعد” أيضا، وفي حديث له مع محرر المجلة، تساءل محمد عبد المطلب: “هل يسمعني الناس رغم أنوفهم؟”

ويوضح عبد المطلب مجيبا على محرر الموعد حول انفضاض الجمهور من حوله وإحجامهم عن سماعه: وإذا أنفض المعجبون من حولي، فهل أتحداهم وأغني رغم أنوفهم؟.

ويشدد محمد عبد المطلب علي: الفنان الأصيل، لا بد أن يكون صادقا، وخاصة عندما يغني الكلام الذي يحس به، إنما النظرة للناحية التجارية فقط.