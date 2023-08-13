الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى جهاز هضمى وكبد: شهدنا تطور ملحوظ فى القطاع الصحى خلال السنوات الماضية

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أهمية مبادرة 100 يوم صحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، قائلاً :" إن الهدف من المبادرة هو التوثيق للطب الوقائي بحيث أنه ليس من الضرورة أن يشعر الإنسان بالتعب أو المرض من أجل الاطمئنان على صحته". 

 

وأضاف محمد عاصم خورشيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي، عبر فضائية extra news، أن الكشف المبكر على الأورام يساهم في اكتشاف العلاج المبكر لها والتخلص منها سريعًا قبل الوصول إلى مراحل متقدمة تحتاج إلى جراحات وعلاجات كيماوية. 

 

وأوضح أن قطاع الصحة في مصر استطاع خلال السنوات الماضية شهد تطورات كبيرة جدًا، لافتاً إلى أن المنظومة الصحية بأكملها تم تطويرها من الناحية الإدارية والخدمية، كما تم أيضًا التخلص من الكثير من المشكلات التي كانت تواجه القطاع الصحي مثل علاج فيروس سي، ومبادرات انهاء قوائم الانتظار .

حملة 100 يوم صحة مبادرة انهاء إنهاء قوائم الانتظار القطاع الصحي محمد خورشيد

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