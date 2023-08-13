ريال مدريد يتخطى عقبة بلباو بثنائية فى مستهل مشواره بالدورى الإسباني

استهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 2 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وسجل البرازيلي رودريجو الهدف الأول للريال في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الإنجليزي جود بلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وشهدت المباراة مشاركة الأوكراني أندريه لونين في حراسة مرمى الريال، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المتوقع أن يواصل الأخير الغياب لفترة طويلة.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب أتلتيك بلباو، الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك الحارس الأوكراني أندريه لونين، والذي حل بدلا من البلجيكي الأساسي تيبو كورتوا، والذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، ليغيب عن الريال في بداية الموسم.

ومرت ربع الساعة الأولى من المباراة بدون أي تهديد حقيقي من الجانبين، وتعرض البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم الريال، والإنجليزي جود بلينجهام لاعب وسط الريال لرقابة لصيقة من جانب دفاع بلباو، مما حد من خطورتهما.

وفي الدقيقة 28، سجل البرازيلي رودريجو الهدف الأول للريال، حيث تبادل الكرة مع زميله الظهير الأيمن داني كارفخال، ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ويسدد كرة قوية فشل أوناي سيمون حارس بلباو في التعامل معها لتهز شباكه.

وواصل الريال سيطرته، ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق بلينجهام في الدقيقة 36، حيث تلقى كرة عرضية من ديفيد ألابا الذي نفذ ضربة ركنية داخل منطقة جزاء بلباو، ليسددها بلينجهام مباشرة في شباك سيمون مسجلا الهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الريال 2 / صفر.

وفي الشوط الثاني، دخل الريال محاولا إضافة هدف ثالث، لكنه اصطدم بدفاع منظم من جانب أتلتيك بلباو وتألق الحارس سيمون.

وبمرور الوقت خرج بلباو من منطقة جزاءه وشن العديد من الهجمات على مرمى الريال وحارسه لونين، لكنه لم يصل أبدا إلى حد تشكيل الخطورة على مرمى الحارس الأوكراني.

لكن رغم تلك المحاولات، نجح ريال مدريد في استعادة السيطرة على زمام الأمور في المباراة، وتبادل لاعبوه الكرات فيما بينهم وحاولوا شن بعض الهجمات على مرمى بلباو، لكنها لم تشكل خطورة كبيرة.

ونجح الريال في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2 / صفر.