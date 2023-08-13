الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حازم عطية لـ"الشاهد": سيارات نقل سرقت أجهزة التكييف والكمبيوتر من مبنى محافظة الفيوم

حازم عطية
حازم عطية

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، إنه جلس في مديرية أمن الفيوم لمدة 3 أشهر بسبب حرق مسكنه على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "سكني في محافظة الفيوم تحول إلى هيكل خرساني بعد حرفه، ومديرية الأمن أصبحت سكني ومكان عملي في الوقت نفسه".

وتابع: "رجعنا مبنى المحافظة والغرف كانت ساخنة جدًا من النار وكل شيء محروق ولا يوجد أجهزة، وشهود عيان أبلغونا أن سيارات نقل سرقت أجهزة التكييف، والكمبيوتر والهواتف" مؤكدًا أن ما حدث تدمير حرق وسرقة.

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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