التنمية الصناعية: 55% من المصانع الجديدة ستساهم فى توفير 25 مليار دولار

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم طرح أراضٍ في 15 محافظة بما يعادل نحو 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى إصدار نحو 7000 رخصة تشغيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم منح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية، موضحًا أن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الزراعية بالإخطار تستغرق 5 أيام.

وتابع، أنه تم تنفيذ 565 مشروعًا في القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ57 مليار جنيه، ويعمل في هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعات المختلفة، حيث هناك رغبة لسد الفجوة الاستيرادية، وتقليل حجم استيراد هذه المشروعات، كما أن 55% من المصانع الجديدة ستساهم في توفير نحو 25 مليار دولار.

طرح أراضٍ جديدة يوم 16 من الشهر الجاري

وأشار إلى أنه سيتم طرح أراضٍ جديدة يوم 16 من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، موضحًا أن هناك شركات عالمية من إيطاليا، والصين، وتركيا، تسلمت أراضيها، لتنفيذ منتجاتها في مصر، خاصة في الأجهزة الكهربائية، لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، كما أن هناك استثمارات واعدة في صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة الصودا آش.