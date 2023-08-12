"الكيان" يجمع الغناء التراثي والمعاصر فى مهرجان الأوبرا بدمنهور

مرت الليلة الثانية من المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة بين الأعمال التراثية والمعاصرة، فعلى مسرح أوبرا دمنهور أحيا فريق الكيان بقيادة مؤسسة المايسترو أحمد الريانى حفلا نجح خلاله فى تقديم اشكال غنائية جذابة تنوعت بين الأداء الجماعى والفردى.

وحققت الأغاني التي قدمتها فرقة كيان تفاعل وإعجاب الجمهور كان منها التوبة، فات الميعاد ، لولا الملامة ، قارئه الفنجان ، ابعتلي جواب ، ان راح منك ياعين ، اديش كان في ناس ، صغيرة على الحب ، لعبه الايام ، حيرت قلبى ، تملى فى قلبى ، زي ما هي حبها.

وكان الحفل أداء رينادا رضا ، هدير السواحلى ، عمرو سلام ، ابراهيم مرعى ، ولاء سلمان ، الطفلة بهار نور ، منه عبده ، ايهاب بدر ، محمد العسكري وعازف البيانو مروان سمير ، وشدا قائد الحفل المايسترو احمد الريانى باغنية لو كان لى قلبان ، كما تغنى ضيف شرف الحفل عبد العظيم الذهبي بـ ماتفوتنيش انا وحدي .