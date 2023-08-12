السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكيان" يجمع الغناء التراثي والمعاصر فى مهرجان الأوبرا بدمنهور

كيان
كيان

مرت الليلة الثانية من المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة بين الأعمال التراثية والمعاصرة، فعلى مسرح أوبرا دمنهور أحيا فريق الكيان بقيادة مؤسسة المايسترو أحمد الريانى حفلا نجح خلاله فى تقديم اشكال غنائية جذابة تنوعت بين الأداء الجماعى والفردى.

وحققت الأغاني التي قدمتها فرقة كيان تفاعل وإعجاب الجمهور كان منها التوبة، فات الميعاد ، لولا الملامة ، قارئه الفنجان ، ابعتلي جواب ، ان راح منك ياعين ،  اديش كان في ناس ، صغيرة على الحب ، لعبه الايام ، حيرت قلبى ، تملى فى قلبى ، زي ما هي حبها.

وكان الحفل أداء رينادا رضا ، هدير السواحلى ، عمرو سلام ، ابراهيم مرعى ، ولاء سلمان ، الطفلة بهار نور ، منه عبده ، ايهاب بدر ، محمد العسكري وعازف البيانو مروان سمير ، وشدا قائد الحفل المايسترو احمد الريانى باغنية لو كان لى قلبان ، كما تغنى ضيف شرف الحفل عبد العظيم الذهبي بـ ماتفوتنيش انا وحدي .

 

ام إبراهيم المعاصر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المص المهرجان الصيفي للموسيقى ريناد سمي دار الأوبرا المصري دكتور خالد داغر

الأكثر قراءة

أول قرار من النيابة فى حريق السيدة زينب

بفخ شيطانى.. تفاصيل انتقام سيدة من زوجها بسبب بوست على "فيسبوك"

"غرب سوهاج" بوابة مصر للتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

لم يراع حرمة بيوت الله.. دجال الخليفة يبعد العفاريت عن سيدة بأحد المساجد

تأثرًا بطفرة العلمين الجديدة.. طلاب يصممون "روبوت كاشفًا للألغام" دون تدخل بشرى

هل تعوم مصر على بركة مياه جوفية؟.. رئيس مصلحة الرى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم