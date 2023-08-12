بذكرى ميلاده.. محمد عبد المطلب 113 عامًا من الطرب الشعبي والمواويل

في مثل هذا اليوم من عام 1910، ولد أحد أعظم المطربين في تاريخ الفن المصري والعربي، محمد عبد المطلب، هذا المطرب الذي تربع على عرش الأغنية الشعبية قديماً، وأبدع في تقديم أغاني تحمل مشاعر الحب والفرح والحزن والشوق.

محمد عبد المطلب هذا المطرب الذي لحن له نخبة من الموسيقيين، وشارك في صناعة السينما، وترك إرثاً فنياً لا ينسى، ففي هذا الموضوع، نتعرف على حياة محمد عبد المطلب وأبرز أعماله الغنائية.

محمد عبد المطلب هو مطرب ولد في 13 أغسطس 1910 في شبراخيت بمحافظة البحيرة، اسمه الحقيقي هو محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر.

بدأ حياته الفنية ككورال في فرقة محمد عبد الوهاب، ثم انتقل إلى فرقة بديعة مصابني، وأخيراً أصبح مطرباً مستقلاً، اشتهر بأسلوبه المميز في الغناء وخاصة في المواويل.

لحن له بعض من أبرز الملحنين في تاريخ الفن المصري، مثل محمود الشريف وفريد الأطرش، أنتج وشارك في عدة أفلام سينمائية، منها "تاكسي حنطورة" و"5 شارع الحبايب" و"الصيت ولا الغنى".

أشهر أغاني محمد عبد المطلب "نجم الأغنية الشعبية":

"بتسأليني بحبك ليه": هذه الأغنية هي أول أغنية سجلها على أسطوانة في شركة بيضافون في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، كلماتها لإبراهيم رافع وألحانها لمحمود الشريف، تعبر هذه الأغنية عن حالة من العشق والوله بين العاشق والمعشوقة.

"رمضان جانا": هذه الأغنية هي من أشهر أغاني شهر رمضان في التاريخ، كلماتها لحسين طنطاوي وألحان محمود الشريف، تصف هذه الأغنية فرحة المسلمين بقدوم شهر رمضان وروحانية هذا الشهر المبارك.

"السبت فات": هذه الأغنية هي من أجمل أغاني المطرب في فترة خروجه من فرقة محمد عبد الوهاب، كلمات أحمد عبد المجيد، وألحان محمود الشريف.

"اسأل مرة عليا": هذه الأغنية هي من أشهر أغاني المطرب في فترة نجوميته، كلمات علي السوهاجي وألحان سيد مكاوي.

"الناس المغرمين": هذه الأغنية هي من أروع أغاني المطرب في فترة تألقه، كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان الفنان كمال الطويل.