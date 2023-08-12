الديوان الأميرى الكويتى ينفى تعرض أمير البلاد لعارض صحى طارئ

نفى الديوان الأميري الكويتي، مساء السبت، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، لعارض صحي طارئ أدخل على إثره المستشفى.

وأكد الديوان الأميري في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه لا صحة إطلاقًا لمثل هذه الأخبار الكاذبة، مبينًا أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بخير، ويتمتع بصحة جيدة.

ضرورة توخي الدقة

وشدد البيان على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، سائلًا الله أن يديم على أمير البلاد موفور الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر، في 13 يونيو الماضي، أمرًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء.

وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن تتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.

يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت في شهر يونيو الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبًا.

وأسفرت هذه الانتخابات عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر، حسبما وصف الإعلام الكويتي.