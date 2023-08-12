"يبيعون بأزيد من التسعيرة".. ضبط 15 تاجرًا يعملون بمجال بيع السجائر بالغربية

تمكنت مديرية التموين في الغربية من ضبط 15 تاجرًا يعملون في مجال بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مراكز المحافظة، حيث تبين أنهم يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيش ورقابة على محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مراكز ومدن المحافظة، وتم خلال هذه الحملة رصد 11 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بزيادة تتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا في القاروصة الواحدة.

وقد تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة التموين للحد من الغش التجاري وضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلك ومكافحة التجارة غير المشروعة.