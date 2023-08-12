السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كيف يزكّى الإنسان النفس؟.. على الله الجمًال يُجيب (فيديو)

الشيخ على الله الجمّال
الشيخ على الله الجمّال

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ القرآن الكريم أشار إلى أحوال النفس، لافتًا إلى أن النفس في ذاتها واحدة لكنها متغيرة.

وأضاف الجمّال اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ القرآن الكريم بدأ بالنفس الأمارة كما في قوله تعالى (إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي)، فإذا كان الإنسان في هذه المرحلة فعليه أن يزكي نفسه بقوة، لافتًا إلى أن صاحب النفس الأمارة ولم يرتقِ إلى النفس المطمئنة فهو بحاجة إلى مجاهدة نفسه وأن يقبل على الله.

وتابع: أما المرحلة الثانية فهي النفس اللوامة، وأشار القرآن إليها بقوله تعالى: (لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة)، فالنفس هنا تتغير وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة من خلال التزكية.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس القرآن الكريم النفس نبي الرحمة النفس الأمارة النفس المطمئنة النفس اللوامة

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