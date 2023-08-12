بفخ شيطاني.. تفاصيل انتقام سيدة من زوجها بسبب بوست على "فيسبوك"

في مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، نشبت خلافات ومشاكل بين زوجين وتحولت الحياة بينهما إلى جحيم، بعد أن نفخ الشيطان بينهما لتشتعل الأمور إلى مرحلة اللا رجعة.

الأمور تعقدت بين الزوجة وزوجها، خاصة بعد ما قام به الزوج في خطوة خاطئة وغير مدروسة بأن فضح زوجته على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أثار غضبها وقررت الانتقام منه.

وصل ما كتبه الزوج عن زوجته على “فيسبوك”، وذلك جعلها تستشيط غضبا لأنه فضحها أمام الجميع وخدش كرامتها، فقررت أن ترد كرامتها وكبرياءها وأن ترد الضربة له جزاء على ما فعله من تشهير بها، ولذلك أعدت خطة محكمة كي تعيد حقها مرة أخرى.

واتفقت مع سيدتين ورجل من أقرابها وطلبتهم للجلوس معها في شقة والدتها، وأطلعتهم على ما كتبه زوجها عنها على “فيسبوك”، وما أن قرأوا ما هو مكتوب استشاطوا غضبا أيضا، وقرروا جميعا أن يضعوا خطة للانتقام من الزوج وهذا ما حدث.

الزوجة اتصلت بزوجها تليفونيا وطلبت منه الحضور إلى شقة والدتها في مدينة نصر ثالث، لتصفية الخلاف فيما بينهما وحل الأمور تماما، بالفعل الزوج استجاب لطلب زوجته وتوجه إلى شقة والدتها.

وحينما وصل الزوج إلى الشقة ودخل من بابها فوجئ بسيدتين ورجل قاموا بالانقضاض عليه ومغافلته وتوثيقه بالحبال وشل حركته تماما، ثم انهالوا عليه بالضرب وقامت إحدى السيدات بتصويره بهاتفها المحمول عقب التعدي عليه تمهيدا لنشر الفيديو على فيسبوك مثلما شهر بقريبتهم.

أهالي المنطقة سمعوا أصواتا عالية من الشقة محل الحادث، فأبلغوا الشرطة، وتوجهت قوة من مدينة نصر ثالث لمكان البلاغ، وعثروا على الزوج مربوط بالحبال في حضور زوجته وسيدتين ورجل من أقرابها في شقة والدتها.

تم اقتياد المتهمين إلى القسم وهناك أقروا بارتكابهم الواقعة انتقاما من الزوج لتشهيره بزوجته على “فيسبوك”، وبفحص هاتف محمول عثر بداخله على مقطع فيديو مصور خاص بالتعدي على الزوج المجني عليه، فأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة في الحادث.

هناك الزوج قال لرئيس مباحث مدينة نصر ثالث، إن زوجته استدرجته لشقة والدتها بدعوى حل الخلافات الزوجية بينهما لكنه فوجئ بالثلاثة الذين كانوا معها هجموا عليه وربطوه وضربوه وصوره فيديو بتليفون إحدى السيدات.

رئيس مباحث مدينة نصر ثالث بدأ يواجه السيدات الثلاثة واعترفوا بارتكاب الواقعة، بسبب تشهير المجني عليه بزوجته على فيسبوك وبالفحص وجدوا فيديو للزوج على هاتف المتهمة.