صالون مقامات في قصر بشتاك يناقش "العلم في خدمة الفن".. غدا

يقيم بيت الغناء العربى بقصر الامير بشتاك؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية؛ بالتعاون مع الإذاعة المصرية فى السابعة مساء الأحد 13 أغسطس "صالون مقامات" لقاءه الشهرى الجديد تحت عنوان " كلية التربية الموسيقية .. العلم فى خدمة الفن".

يستضيف الصالون د. شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية الحالية، د. أميرة فرج العميد الأسبق للكلية ، والمؤلف الموسيقى د.خالد أمين.

يصاحب الصالون فقرات غنائية اداء أعضاء فريق صوت العاصمة التابع لكلية التربية الفنية ، الصالون اعداد الناقدة د. إيناس جلال الدين، وفكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق.

قصر الأمير بشتاك هو نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي يقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.

هذا القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992 - وقد تم إصلاح القصر بالأشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه. و قصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلي عام 1339م-740هـ .

للقصر ثلاث واجهات:الأولي وهي الرئيسية تقع بالجهة الشمالية الغربية مطلة علي شارع المعز,وتتكون من ثلاثة طوابق بها مشربيات ليست علي استقامة واحدة بل علي جزءين أحدهما غائر والآخر بارز، وبها رسومات هندسية آية في الجمال.

أما الواجهة الثانية فتقع بالناحية الشمالية الشرقية وتطل علي درب ترمز، بها عدد من النوافذ المغطاة بأجنحة معدنية، بها أيضا بوابة تؤدي للقصر.

والواجهة الثالثة بالجهة الجنوبية الغربية تطل علي حارة بيت القاضي، وبالنسبة للمدخل الحالي فيتم الوصول إليه بسلم خشبي مزخرف يؤدي إلي باب خشبي عليه كتابات عن منشئ القصر وتاريخ إنشائه.