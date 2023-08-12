كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية بين النصر والهلال.

وقاد النجم البرتغالي فريق النصر للتتويج باللقب بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها فريقه على الهلال بنتيجة 2-1.

وتعرض رونالدو للإصابة إثر تدخل معه في الدقيقة 112 من عمر اللقاء، وغادر الملعب باكيًا.

ودخل اللاعب علي الحسن بدلاً منه ليحافظ النصر على انتصاره على الرغم من النقص العددي واستكمال المباراة بعشرة لاعبين.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي الذي سيحدد خلال الساعات القليلة المقبلة، حجم إصابته ومدة غيابه.

وتوج فريق النصر باللقب الأول له مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انضمام اللاعب إلى الفريق السعودي في يناير الماضي.

ويواجه النصر فريق الاتفاق يوم الإثنين المقبل في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري السعودي.