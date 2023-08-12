السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يطلق مبادرة للإبلاغ عن محتكري السجائر: "خليك إيجابي وبلغ"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أطلق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مبادرة للإبلاغ عن محتكري السجائر في أي مكان على مستوى الجمهورية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أي حد في أي مكان في الجمهورية، يعلم بووجود مستودع سجائر، محتكر سجائر رافض يطلعها بلغونا، واحنا نعلن الأسماء والأماكن، نعمل نوع من المقاومة الإيجابية للمحتكرين، بلغ عن محتكري السجائر".

وأردف: "متقولش اسمك، لن نعلن اسمك، بلغوا عن المحتكرين، لو عندكم صور أرسلوها وهنذيعها".

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