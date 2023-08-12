السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يارا مجدي تكشف تفاصيل الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة: "متكامل"

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

كشفت يارا مجدي، موفدة extra news للعلمين الجديدة، تفاصيل الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت يارا، إن فعاليات مهرجان العلمين تتواصل وسط أجواء رائعة أفضل كثيرًا من الأيام الماضية، لافتة إلى أنه متواجدة حاليًا في مسرح الشارع الذي يقدم فعاليات وعروض مجانية للزائرين على الممشى السياحي في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضحت أن بالأمس شهد عدد من الفعاليات والعروض إلى جانب الحفلات القوية، حيث كان يوجد فرقة سوهاج، فرقة النيل، وفرقة الحرية، لافتة إلى أن الاستعدادات بدأت في مسرح الشارع لحفل المطربة نهى فكري وفرقتها التي ستتواجد في تمام الساعة التاسعة، لتقديم مزيكا مختلفة للحضور والزائرين على الممشى السياحي، وهو ما يؤكد أن مهرجان العلمين يقدم فعالياته وموسيقى ترضي كل الأذواق.

وأشارت إلى أنه بالأمس كان يوجد حفل جماهيري لرضا البحراوي  ومسلم وفرقة مسار إجباري، ليتم تقديم اليوم موسيقى مختلفة المستهدف منها الشباب بالإضافة إلى الأسرة والأطفال وذلك حتى يستمتعوا اليوم على الممشى السياحي ومسرح الشارع من خلال عروض السيرك المستمرة التي ستقدم للزائرين في مدينة العلمين الجديدة خلال فعاليات المهرجان.

مهرجان العلمين حفلات مهرجان العلمين يارا مجدي اكسترا نيوز الممشى السياحي مسرح الشارع

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