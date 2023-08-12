"التضامن" تكشف: كيف نجحت الدولة فى حل أزمة المشردين بالشوارع

قال حسين إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق الانتشار السريع التابعة لوزارة التضامن تجوب جميع الأنحاء في الجمهورية، للتعامل مع المشردين بالشوارع، وتوفير مكان لائق لهم، والاهتمام بهم ورعايتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه فور نقل المشرد يتم العمل على استخراج الأوراق الثبوتية له، وهناك طريقان الأول أن تتم إعادة المشرد إلى أهله ودمجه في المجتمع، أو يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية، والاهتمام به، وتوفير كل احتياجاته من مسكن ومأكل.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لديها 21 دارًا لرعاية كبار بلا مأوى، وبها جميع الخدمات الصحية والطبية والنفسية، وهذه الدور تساهم في القضاء على ظاهرة التشرد، منوهًا بأن وزارة التضامن تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على ظاهرة المشردين في الشوارع.