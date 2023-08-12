الباز يستعرض تقريرًا يرصد المشردين فى لندن: "الحمد لله على نعمة مصر"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو نشره صحفي في "بي بي سي"، يرصد فيه انتشار المشردين في شوارع لندن بطريقة كبيرة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "أحيانًا بنشوف حاجات بتحصل في دول كبيرة، وبتقول الحمد لله على اللى عايشينه في مصر، وفعلًا في حاجات حصلت في مصر خلال السنين اللى فاتت مكناش نحلم إنها تحصل زي تعامل الدولة مع ظاهرة المشردين في الشوارع وحلها بنسبة كبيرة".

وأضاف: "يجب أن نشيد بجهود الدولة ووزارة التضامن وفرق الانتشار السريع على التصدي لظاهرة المشردين، وإنهائها قدر الإمكان".

وتابع: "لما كنا بنمشي في الشوارع زمان كان في عدد كبير من المشردين، وخلال السنين اللى فاتت كان في اهتمام من الدولة أن المشهد ده ميتكررش، وطبقًا لإمكانيات الدولة وزارة التضامن اشتغلت بحيث ميبقاش في مشردين في الشوارع، وواحدة من أهم إنجازات دولة 30 يونيو الاهتمام بالناس المحتاجة أوي".