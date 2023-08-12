لا إصابات.. نشوب حريق فى منزل بـ بولاق الدكرور

نشب حريق في أحد المنازل بمنطقة بولاق الدكرور، بنطاق محافظة الجيزة، وتدخل قوات الحماية المدنية على الفور ونجحت في السيطرة عليه وإخماده.

وجار استكمال عمليات التبريد منعا لتجدد نشوب الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة بولاق الدكرور وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.