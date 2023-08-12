السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا إصابات.. نشوب حريق فى منزل بـ بولاق الدكرور

حريق
حريق

نشب حريق في أحد المنازل بمنطقة بولاق الدكرور، بنطاق محافظة الجيزة، وتدخل قوات الحماية المدنية على الفور ونجحت في السيطرة عليه وإخماده.

وجار استكمال عمليات التبريد منعا لتجدد نشوب الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة بولاق الدكرور وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

الحماية المدنية النيابة العامة تحرير محضر سيارات إطفاء فرض كردون أمني غرفة عمليات شرطة النجدة محضر بالواقعة محافظة الجيزة نطقة بولاق الدكرور

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