السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

آخرها العلاج بالضوء.. تعرف على أحدث العلاجات لاضطرابات النوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر النوم الجيد أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته العقلية والجسدية، إلا أنه في العصر الحديث، يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات النوم التي تؤثر سلبًا على نوعية حياتهم اليومية. 

ولحسن الحظ، شهد علم النوم تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت العديد من التقنيات والعلاجات الحديثة التي تساعد على علاج اضطرابات النوم بفعالية وفائدة، ففي التقرير التالي نرصد العلاجات الحديثة لاضطرابات النوم وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.

تطورت العلاجات المتاحة لاضطرابات النوم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يوفر فرصًا أكبر لتحسين جودة النوم وعلاج المشكلات المصاحبة، فمن المهم أن يستشير الأفراد أخصائيي النوم المؤهلين لتقييم وتشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب وفقًا للظروف الفردية. 

تقنية العلاج السلوكي المعرفي: 

تعتمد هذه التقنية على تغيير السلوك والتفكير السلبي الذي يؤثر على نوعية النوم، يعمل المريض مع أخصائي نفسي متخصص لتطوير استراتيجيات سلوكية ومعرفية للتغلب على الأفكار والعادات غير الصحية التي تؤثر على النوم.

العلاج الدوائي: 

يستخدم العديد من الأدوية المخصصة لعلاج اضطرابات النوم، مثل "Insomnia" وتناولها قبل النوم يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل الأعراض المصاحبة للاضطرابات.

العلاج بواسطة أجهزة الاستشعار والتتبع: 

هذه الأجهزة المحمولة تُستخدم لتحليل نمط النوم وتتبع حركة الشخص أثناء النوم، تعمل على توفير معلومات شاملة حول جودة النوم وعادات النوم الشخصية، وبالتالي تمكن الأفراد من تحديد مشكلاتهم واتخاذ إجراءات تصحيحية.

العلاج بالضوء: 

يستخدم الضوء المتغير في أطول فترة زمنية لعلاج مشكلات النوم وتحسين مزاج الأفراد الذين يعانون من اضطرابات في نومهم، يمكن استخدام أجهزة خاصة تصدر ضوءًا طبيعيًا لمحاكاة الإشعاع الضوئي في فترات معينة من النهار.

التأمل والاسترخاء: 

تعتبر تقنيات التأمل والاسترخاء أدوات قوية لتهدئة العقل والجسم، وتعزز جودة النوم، يمكن تنظيم جلسات التأمل والاسترخاء بشكل منتظم قبل النوم لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر النفسي.

النوم صحة الإنسان علم النوم اضطرابات النوم العلاج بالضوء

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

بسبب خلاف مالى.. التفاصيل الكاملة لمقتل كهربائى فى المنوفية

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة تشيلسى

"لجنة كورونا" تكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم