شيخ مشايخ جنوب سيناء: نشهد طفرة تنموية لم تحدث منذ قِدَم التاريخ

قال إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إن ما حدث في جنوب سيناء في العشر سنوات الأخيرة يعد طفرة تنموية لم تحدث منذ قِدَم التاريخ.

وأضاف شيخ مشايخ جنوب سيناء خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك تنمية حقيقية على أرض الواقع في جنوب سيناء سواء شبكة الطرق أو الكهرباء وإسكان متوسط واجتماعي وبدوي والسياحي والمميز".

وأكد أن الطفرة التنموية التي حدثت في جنوب سيناء شملت الزراعة، التعدين، البترول، والموانئ، مشيرًا إلى أن كل أهالي جنوب سيناء يريدون المزيد من التنمية.

وتابع: "لدينا العديد من الشركات في جنوب سيناء وهذه فرصة عظيمة لتوظيف الشباب بها لأن هناك كمًا هائلًا من الشباب يحتاج فرصة عمل"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بالشباب وخصوصًا شباب سيناء.