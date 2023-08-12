السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كوكب الأرض يستغيث.. رئيس حزب البيئة العالمى يُحذر: الأخطر قادم

الدكتور دوميط كامل
الدكتور دوميط كامل

حذّر الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، والتي نشاهد ظواهرها في العديد من دول العالم الآن.

وقال كامل لقناة "القاهرة الإخبارية" إن كل ما حذرنا منه حدث والأخطر قادم بالنسبة للعالم، مؤكدًا أن التلوث البيئي هو الخطر الأكبر على الكوكب.

وأضاف أن التلوث البيئي يؤثر على كل مقومات الحياة على سطح الأرض، متابعًا: "التلوث البيئي سبب تغير المناخ؛ لأن الإنسان يلعب ببيئة الكوكب ككل".

وتابع: "نناشد دول العالم ككل بوضع استراتيجية بيئية للكوكب كل لأن الأخطار التي تنتظر العالم أكبر بكثير مما نشاهده الآن" مشيرًا إلى أن كل الحرائق التي يعاني من العالم تترك كل شيء رماد دون ترك أي أثر للشجر أو أي نبات.

واستكمل: "الأرض صارت رماد بشكل كامل وكيف سيعيش البشر على الكوكب" مؤكدًا أن الإنسان لا يستطيع العيش دون بيئة سليمة.

وأشار إلى أن هناك عشرات الحلول لعلاج أزمة التغيرات المناخية، مضيفًا: "ولا دولة ستوقف مصانعها وسياراتها واستهلاكها للطاقة، لكن يمكن وضع استراتيجية لا تضر بالأمن الاقتصادي والصناعي والبيئي والعسكري للدول".

تغير المناخ حرارة الأرض المناخ ظواهر تغيرات المناخ حزب البيئة العالمي القاهرة الإخبارية التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

بسبب خلاف مالى.. التفاصيل الكاملة لمقتل كهربائى فى المنوفية

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة تشيلسى

"لجنة كورونا" تكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم