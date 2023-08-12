كوكب الأرض يستغيث.. رئيس حزب البيئة العالمى يُحذر: الأخطر قادم

حذّر الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، والتي نشاهد ظواهرها في العديد من دول العالم الآن.

وقال كامل لقناة "القاهرة الإخبارية" إن كل ما حذرنا منه حدث والأخطر قادم بالنسبة للعالم، مؤكدًا أن التلوث البيئي هو الخطر الأكبر على الكوكب.

وأضاف أن التلوث البيئي يؤثر على كل مقومات الحياة على سطح الأرض، متابعًا: "التلوث البيئي سبب تغير المناخ؛ لأن الإنسان يلعب ببيئة الكوكب ككل".

وتابع: "نناشد دول العالم ككل بوضع استراتيجية بيئية للكوكب كل لأن الأخطار التي تنتظر العالم أكبر بكثير مما نشاهده الآن" مشيرًا إلى أن كل الحرائق التي يعاني من العالم تترك كل شيء رماد دون ترك أي أثر للشجر أو أي نبات.

واستكمل: "الأرض صارت رماد بشكل كامل وكيف سيعيش البشر على الكوكب" مؤكدًا أن الإنسان لا يستطيع العيش دون بيئة سليمة.

وأشار إلى أن هناك عشرات الحلول لعلاج أزمة التغيرات المناخية، مضيفًا: "ولا دولة ستوقف مصانعها وسياراتها واستهلاكها للطاقة، لكن يمكن وضع استراتيجية لا تضر بالأمن الاقتصادي والصناعي والبيئي والعسكري للدول".