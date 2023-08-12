السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ببني سويف يطلق قافلتين طبيتين بالمجان داخل القرى

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

أطلق حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بني سويف، قافلتين طبيتين بالمجان، على مدار أسبوع، بقريتي  البديني في مركز إهناسيا وصفط النور بمركز الفشن، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، في إطار الدور المجتمعي للحزب.

وتضمنت القافلتين صرف الأدوية بالمجان للمرضى، وإجراء التحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، حيث وقعت القافلتين الكشف الطبي على 1170 مواطنا في القريتين، وسط إجراءات احترازية.


في القافلة الطبية الأولى والتي أجريت بقرية صفط النور بمركز الفشن، جرى الكشف على 650 مواطنًا، في تخصصات: "الباطنة، الأطفال، عظام، الجلدية، والنساء" وسط إجراءات وقائية، فضلا عن إجراء تحاليل دم و طفيليات، وصرف الأدوية بالمجان، بحضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب.

وفي القافلة الثانية، جرى توقيع الكشف الطبي على 520 مريضًا بقرية منشأة البديني بمركز إهناسيا غرب بني سويف، في ٥ تخصصات هي "الباطنة، والأطفال، عظام، والجلدية، والأسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء تحاليل دم و طفيليات، وصرف الأدوية.

وتضمنت فعاليات القافلة التي حضرها النائب علي بدر عضو مجلس النواب، وجرى تنظيمها بقرية منشأة البديني، تنفيذ لقاءات توعوية وتوجيهات صحية إرشادية للمترددين على القافلة عن الأمراض المعدية وغير المعدية وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

التحاليل الطبية بني سويف حزب مستقبل وطن مجلس النواب مركز أهناسيا مركز الفشن

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