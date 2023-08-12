السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

خلال الفترة الماضية، تصدر سعر الدولار محركات بحث جوجل، ونتيجة لذلك ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية حيث سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم السبت 12-8-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 12-8-2023 فى محلات الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس 2023 في البنك التجاري الدولي، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023 شهد استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

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