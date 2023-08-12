البرلمان العربى يُثمّن تعيين السعودية سفيرًا لدى فلسطين

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، أن البرلمان العربي يثمّن قيام المملكة العربية السعودية بتعيين السفير السعودي في الأردن سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلًا عامًا بمدينة القدس.

وشدد العسومي في بيان وصل لـ"الدستور" نسخة منه، على أن هذا القرار خطوة سياسية مهمة في هذه المرحلة نحو دعم ونصرة القضية والسلطة الفلسطينية.

وأضاف العسومي أن البرلمان العربي يؤكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للنهج الدائم والرائد للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدًا في نصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لها على كافة المستويات.

ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى أن تأخذ خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة والكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أبومازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة ثلاثية «مصرية أردنية فلسطينية».. غدًا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، سيصل إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأكد السفير اللوح أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع عباس مع شقيقيه الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني، في مدينة العلمين، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.