جمال رائف: مصر قدمت نموذجًا متكاملًا فى دعم وتمكين الشباب

كشف الكاتب الصحفي جمال رائف، عن جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر قدمت نموذجًا متكاملًا في دعم وتمكين الشباب.

وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة لتنمية وتمكين الشباب في اليوم العالمي للشباب، موضحًا أن اهتمامًا وحماية موسعة من الدولة لتمكين وتدريب الشباب علي كل الأصعدة، فضلًا عن إطلاق عدة مبادرات.

وأشار إلى أن هناك تجربة مستمرة ومستدامة تم وضع العديد من الركائز لتمكين الشباب المصري في كل المناحي، موضحًا أن تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا ضمن أولويات الرئيس السيسي منذ 2014.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو صنعت دولة شابة استطاعت أن تقاوم حتي المتغيرات الدولية والإقليمية، من خلال تسخير قوي الشباب ووضع هذه الطاقات فى المجالات الإيجابية والتعمير، لافتًا إلى أننا نري أن الطاقات الشبابية استطاعت أن تكون طاقات بناءة.