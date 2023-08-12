السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد أزمة رسوب الطلاب.. "حقوق الإسكندرية" تعلن انتهاء فحص التظلمات وإعلان نتائج الفرقة الأولى

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الانتهاء من نظر وفحص التظلمات ومراجعة الرصد لكافة طلاب الكلية الذين تقدموا بتظلمات على المواد، مشيرة إلى أنه تم إتاحة نتيجة الفرقة الأولى على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، وتعلن نتائج الفرق الأخرى تباعًا.


وأوضحت الكلية في بيان لها اليوم، أنه جرى إعلان نتيجة الفرقة الأولى على الموقع الإلكتروني للكلية عبر الرابط http://alexlaw.edu.eg/L_result.aspx، لافتة إلى أنه على من يرغب من طلاب الفرقة الأولى الاطلاع على كراسات إجاباته الاطلاع على التعليمات الخاصة بذلك.


وجاءت التعليمات الخاصة باطلاع الطلاب على كراسات الإجابة كالتالي:
- تقديم طلبات الاطلاع أيام الأحد  والأثنين والثلاثاء الموافقين 13 و 14 و 15 أغسطس 2023.
-يسمح للطالب بتقديم طالبات اطلاع لعدد 5 مواد كحد أقصى.
-يقدم الطلب بوحدة الحاسب الآلي بالكلية، بعد سداد رسم الاطلاع بقيمة 200 جنيه عن كل مادة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
-يتم إخطار الطلاب على موقع الكلية وصفحة الكلية بمكان وزمن الاطلاع على النحو التي تنظمه اللجنة، ولا يسمح للطالب بالحضور في غير الوقت المحدد له.
-يحضر الطالب شخصيًا وبمفرده فقط، أمام اللجنة للاطلاع على حراسته ومراجعة الإجابات في حضور أستاذ المادة.

-تعقد جلسات الاطلاع والمناقشة أيام الخميس الموافق 17 أغسطس، السبت الموافق 19 أغسطس، والأحد 20 أغسطس 2023.

 

وكانت قد شهدت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أزمة في نتائج طلابها بالفرق الأربعة، بسبب رسوب عدد كبير من الطلاب تجاوز 50% في بعض الفرق، مما أثار غضب الطلاب والتقدم بشكاوى بخصوص نتيجة كلية الحقوق.

وأصدرت كلية الحقوق في 24 يوليو الماضي، بيانًا رسميًا، بشأن أزمة رسوب طلابها، معلنة به عدة إجراءات لحل الأزمة المثارة، واستجابة للمقترحات المقدمة حيث قررت فك الحجب عن جميع النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية لكلية الحقوق، حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات، بالإضافة لتقديم الطلاب التظلمات في أي عدد من المواد بدون أي مصروفات للتظلم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية (دون الحضور إليها).


ثالثًا: سيتم دراسة التظلمات المقدمة من خلال لجنة التظلمات وإحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد.

كما أعلنت تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق للنظر في الطلبات المقدمة وذلك لمراجعة نتائج المواد ونسب النجاح وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين وتطبيق قواعد الرأفة، والنظر في حبر النصف درجة إلى درجة من خلال قواعد لجان الممتحنين، والنظر في دراسة وإعادة تقييم نظام الامتحان بين (الاختيار من متعدد بنظام التصحيح الإلكتروني- والامتحان المقالي) للعام الجامعي 2023/2024.

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كلية الحقوق جامعة الإسكندرية نتيجة الفرقة الإولى فحص التظلمات الموقع الإلكتروني الرسمي

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