السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هنا شيحة تعبر عن انبهارها بمدينة العلمين الجديدة فى أول زيارة لها

الفنانة هنا شيحة
الفنانة هنا شيحة

علقت الفنانة هنا شيحة، على مشاركتها في مهرجان العلمين، معبرة عن انبهارها بهذا التطور السريع في مدينة العلمين، خاصة أنها أول مرة تقوم بزيارتها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها سعيدة بوجود عرض عالمي كبير لمايكل سينكو ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدة أنه مبهر وقدم النماذج المصرية القديمة في شكل مذهل.

وعن جديدها قالت إنها تتسعد لتقديم مسلسل جديد من ثماني حلقات في الفترة المقبلة ورفضت الكشف عن تفاصيله.

آخر أعمال هنا شيحة

وكان آخر أعمال هنا شيحة، مسلسل "راجعين ياهوى"، في شهر رمضان عام 2022، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، والمسلسل كان إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام.

هنا شيحة مدينة العلمين مهرجان العلمين مايكل سينكو النماذج المصرية القديمة آخر أعمال هنا شيحة

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