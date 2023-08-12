"لو رايح تصيّف".. الأرصاد تكشف حالة الأمواج فى البحرين الأحمر والمتوسط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا وخلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت أن الأجواء في تحسن ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث تشهد حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الجمعة 18 من الشهر الجاري أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء في الليل.



الأرصاد: الطقس يشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة

قالت د. منار غانم عضو، المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر خلال الفترة المقبلة تشهد تحسنًا، وتكون درجة الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من أوقات السنة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى كتل الرياح الهوائية القادمة من جنوب أوروبا وتمر على البحر المتوسط، والتي تساعد في تلطيف الأجواء.

وأشارت، إلى أن الكتل الهوائية معظمها قادم من البحر المتوسط وبها نسب رطوبة، وهو ما يزيد الشعور بقيم في درجات الحرارة أعلى، فالرطوبة تجعل درجة الحرارة المحسوسة أكثر من درجات الحرارة الفعلية، كما أن نشاط الرياح يساعد في تلطيف الأجواء، وهي من ضمن العوامل التي تخفف من الإحساس بالرطوبة.

الأرصاد تحذر المصيفين من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحار

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصيفين من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط في كل من بلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعلمين، والإسكندرية، حيث يصل طول الأمواج إلى 2.5 متر فلا بد من توخي الحذر وعدم التعمق والحيطة أثناء السباحة في شواطئ تلك المدن، كما أوضحت أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث يصل طول الموجات إلى 3 أمتار، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيكون على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ولا تكون محملة بالأتربة والرمال فالكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط.



درجة الحرارة على المدن المطلة على البحر المتوسط

المدينة العظمى الصغرى الإسكندرية 30 24 العلمين 31 24 مطروح 30 24 جمصة 32 25 رأس البر 32 25





درجة الحرارة على المدن المطلة على البحر الأحمر

المدينة العظمى الصغرى شرم الشيخ 40 30 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 28 العين السخنة 35 25 رأس سدر 36 25



