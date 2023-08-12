السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع مياه الشرب 7 ساعات عن مركزي العدوة ومغاغة بالمنيا

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن قطع مياه الشرب بمركزيِّ العدوة ومغاغة شمال المحافظة والقرى التابعة لهم لمدة 7 ساعات وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحي 1 بمركز مغاغة.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، إن الشركة ستقوم بقطع مياه الشرب عن مركزيِّ العدوة ومغاغة شمال المحافظة بدءًا من الساعة الثامنة من اليوم السبت، وحتى الساعة الثانية من صباح الأحد، وذلك للقيام بأعمال إصلاح كسر بخط طرد محطة الصرف الصحي 1 بمركز مغاغة.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة القيام بأعمال الإصلاح مؤكدًا حرص الشركة على الإنتهاء من الإصلاحات خلال المدة المحددة أو في أسرع وقت ممكن لإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين وأستفساراتهم من خلال الخط الساخن رقم 125 أو من خلال أرقام خدمة المحمول ووالواتساب، حيث يتم دراسة الشكاوى والرد على الاستفسارات من قبل الشركة خلال أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة حريصة على رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها سواء في مجال مياه الشرب وذلك من خلال تقديم كوب مياه آمن وصحي ومطابق للمواصفات العالمية أو في مجال الصرف الصحي من خلال القضاء على جميع أعطال الصرف وحل كل المشاكل.

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مياه المنيا قطع مياه الشرب 7 ساعات مركزي العدوة ومغاغة كسر بخط طىد محطة الصرف الصحي 1 المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

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