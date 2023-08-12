السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فيضانات الصين تحطم الأخضر واليابس.. وطوارئ في روسيا

فيضانات الصين
فيضانات الصين

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" أضرار الفيضانات والانهيارات الأرضية في أعقاب الإعصار "دوكسوري" الذي دمر مساحات شاسعة في الصين.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن 32 منطقة سكنية انعزلت بسبب الفيضانات والإعاصير، كما أن المياه غمرت 543 منزلًا.

وتضررت مساحات شاسعة من الطرق وتوقفت حركة بعض القطارات، وعشرات المفقودين والمصابين التي سببتها تلك الفيضانات.

وأشار التقرير إلى أن الانهيارات الأرضية والفيضانات بالصين حطمت الأخضر واليابس وسط أحوال جوية قاسية، كما امتدت آثار الإعصار إلى شرق آسيا، حيث أعلنت 9 بلديات روسية حالة الطوارئ.

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