تشكيل نهائي البطولة العربية.. الهلال يتسلح بنيفيز وسافيتش ومالكوم أمام النصر

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر مساء اليوم في نهائي البطولة العربية.

ويقود الهلال كل من روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم وسالم الدوسري، بينما يبدأ محمد العويس في حراسة المرمى.

وشارك العويس في تدريبات الهلال الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأنهى العويس مخاوف جيسوس بسبب غياب عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الأساسي عن المباراة النهائية بسبب الطرد.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: سافيتش، نيفيز، كنو

خط الهجوم: سالم، ميشائيل، مالكوم