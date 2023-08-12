المصري يضع الرتوش الأخيرة على صفقة باهر المحمدي الموسم المقبل

اقترب نادي المصري البورسعيدي من حسم صفقة باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي بعد الاتفاق معه على كل تفاصيل العقد وسط رغبة اللاعب في الرحيل عن الدراويش.

وأنهى مسئولو المصري اتفاقهم مع المحمدي على كل التفاصيل الشخصية في عقده ويتبقى فقط حسم الصفقة مع إدارة الإسماعيلي.

ورحب الإسماعيلي ببيع باهر المحمدي وتحقيق مكسب مادي من ورائه وسط رغبة اللاعب في ترك الفريق وعدم الاستمرار.

ويمتلك المحمدي شرط جزائي في عقده مع الإسماعيلي بقيمة 20 مليون جنيه حيث سيكون من حق أي نادي ضمه بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.

فيما أكد علي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي أن المفاوضات بين باهر المحمدي والمصري وصلت لمراحل متقدمة.

وقال أبو جريشة: "إن قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي عانى من إهمال كبير خلال السنوات الأخيرة"، مضيفا: "المفاوضات بين المصري وباهر المحمدي وصلت لمراحل متقدمة".

واختتم: "لدينا لاعبين مميزين في الإسماعيلي قادرين على الظهور بشكل جيد في الموسم الجديد".