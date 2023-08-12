"المصرية اليابانية" تنظم يوما مفتوحا لتعريف طلاب الثانوية بالجامعة

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمقرها بمدينة برج العرب الجديدة بمدينة الإسكندرية، يوما مفتوحا استضافت خلاله عدد من طلاب الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية وأولياء أمورهم.

وقال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، إن اليوم يأتي فى إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها وأولياء الأمور بكليات الجامعة والتخصصات والبرامج الدراسية التى تقدمها والمنح ومميزات النموذج اليابانى للتعليم الذى تتبناه الجامعة.

وأوضح أن الجامعة المصرية اليابانية أنشأت بمقتضى اتفاقية بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون نموذجًا متفردًا فى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وتقدم أفضل المناهج المتماثلة مع مناهج الجامعات اليابانية لتخدم العالم العربى والدول الإفريقية.



كما رحب الدكتور هيشيموتو، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بالطلاب المشاركين فى اليوم المفتوح وتحدث عن الشراكات العلمية للجامعة مع كبرى الجامعات فى اليابان.

وأوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، فلسفة التعليم بالجامعة ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم، مؤكدًا أن البرامج الأكاديمية التى تقدمها كليات الجامعة تؤهل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

واستعرض ندا برامج مدارس الهندسة بالجامعة وتضم برامج هندسة الالكترونيات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى المحركة، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية، كما تقدم كلية الإدارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجي هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى للصيدلة)، كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم.

وخلال فعاليات البوم المفتوح، تم تقديم عرضًا تعريفيًا حول تأسيس الجامعة من خلال شراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، كما تم تقديم عرض عن البرامج الأكاديمية بكليات للجامعة والمنح الدراسية المتاحة وتفاصيل عن المصروفات وطرق الدفع.

كما استعرض طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منح من اليابان تجاربهم خلال دراستهم في الجامعة المصرية اليابانية.

وفي نهاية اليوم المفتوح، قام الطلاب بجولة في الجامعة، زاروا خلالها مركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، بالإضافة إلى عدد من المعامل بما في ذلك معمل علوم المواد ومعمل الفيزياء والكيمياء وورش العمل الميكانيكية وصالة الرسم، كما زاروا مكتبة السفيرة فايزة أبو النجا المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية.

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