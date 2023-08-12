السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مبابي بعد انضمام ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

مبابي وديمبيلي
مبابي وديمبيلي

رحب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بمواطنه عثمان ديميبلي، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن اليوم، السبت، تعاقده رسميًا مع عثمان ديمبيلي قادمًا من برشلونة في الصيف الحالي.

ووقع  بعقد لمدة خمس مواسم حتى عام 2028، حيث قدرت الصفقة بـ 50 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا، على أن يرتدي القميص رقم 23.

أول تعليق من مبابي بعد انضمام ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، قائلًا:"أهلًا بك في بيتك أخي، سعيد جدًا لرؤيتك هنا، هيا لتبدأ مغامرتك".

أول تعليق من مبابي بعد إتمام صفقة ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

وتجمع علاقة صداقة قوية بين مبابي وديمبيلي في منتخب فرنسا طوال السنوات الماضية، وتتويجهما بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان عثمان ديمبيلي قد فضى 6 سنوات مع برشلونة، منذ عام 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك ديمبيلي في 185 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالهم 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لوريان، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الدوري الفرنسي، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

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