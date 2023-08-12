السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن لقاء أسبوعي.. محافظ الغربية يناقش طلبات المواطننين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محافظة الغربية
محافظة الغربية

استكمل محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، لمناقشة كل المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن العلاقة بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

في اللقاء الاسبوعي محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعضاء مجلس النواب والشيوخ الإجراءات التنفيذية احتياجات المواطنين النواب والشيوخ وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها

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